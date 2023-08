Susan Sarandon | «Aiutatemi ad avere la cittadinanza italiana | ci ho provato ma per la legge sono troppo vecchia di due anni»

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L'attrice Premio Oscar, ospite del Magna Graecia Film Festival, parla dello sciopero degli attori a Hollywood, dell'amore per l'Italia e non solo…

Così la star statunitense e militante pacifista ed ambientalista, premiata con la Colonna d'Oro alla Carriera al Magna Graecia Film Festival, in conferenza stampa. "Credo che la ...Così la star statunitense e militante pacifista ed ambientalista, premiata con la Colonna d'Oro alla Carriera al Magna Graecia Film Festival, in conferenza stampa. Guerra Russia - ...Magna Graecia Film Festival, Colonna d'Oro alla Carriera a. L'attrice sarà premiata a Catanzaro il 2 agosto. La masterclass sarà disponibile gratuitamente in streaming su MYmovies dal 4 agosto. GUARDA TUTTE LE MASTERCLASS DEL FESTIVAL.

Ucraina, l’attrice Susan Sarandon: “Nato fuori controllo, si inizi a lavorare a una soluzione diplomatica” La Stampa

L'attrice Premio Oscar, ospite del Magna Graecia Film Festival, parla dello sciopero degli attori a Hollywood, dell'amore per l'Italia e non ...«Hollywood è impegnata soltanto a far soldi. E l’unica cosa che puoi fare per dar fastidio a Hollywood è invecchiare, o ingrassare, o far sì che i film in cui reciti non incassino soldi». Oppure sciop ...