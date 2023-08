Superluna dello Storione | spettacolo nei cieli di tutto il mondo | GUARDA

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nella notte tra martedì e mercoledì è andato in scena lodelladetta ''. Naso all'insù inil, da Atene a Rio de Janeiro. Si tratta di un momento in cui la Luna, piena, si trova alla minima distanza dalla Terra e risulta dunque più grande e più luminosa del solito anche a occhio nudo (si trova a 'soli' 357.530 chilometri di distanza dal nostro Pianeta, al perigeo). Si tratta della seconda di quattro Superlune del 2023.

Lastorione" si e' alzata la scorsa notte nel cielo di Boston, dando vita a uno spettacolo suggestivo nel porto della citta' americana. Il fenomeno astronomico viene cosi' definito ...... un evento particolare perché si è trattato di una "" (per una minor distanza dal nostro satellite) dettaStorione. Come al solito il cantautore britannico per "Olive Tree" ha prima ...La prima luna piena di agosto, nota come laStorione, illumina il cielo sopra la città nord - orientale siriana di Qamishli. Immagini Afptv. 2 agosto 2023

