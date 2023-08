(Di mercoledì 2 agosto 2023) I sondaggi sembrano battiti di farfalle, impercettibili zero virgola. L’estate militante non decolla e appare confusa, anche perché Giuseppe Conte è sempre prontoriscossa sfruttando il pasticcio del governo sul Reddito di cittadinanza. E così Ellyrimaneuna segretaria-mistero del Pd. Una leader che anche gli elettori dem sembrano non vedere arrivare. Al punto che sui, per togliersi da qualsiasi dubbio,comparenelle foto dei profili Facebook e Twitter comePd. Un modo per prendersela con calma e non alimentare eccessive pretese?

Al punto chesocial, per togliersi da qualsiasi dubbio, Schlein compare ancora nelle foto dei profili Facebook e Twitter come candidata alla segreteria Pd. Un modo per prendersela con calma e non ...Interrogatimotivi che spingono le persone ad emigrare ed avendo la possibilità di selezionare ...italiani che pensano ancora oggi che Cuba sia il "paradiso" presentato loro dal regime e dai...Il Pnrr è stato voluto dal governo Conte 2, pur con tutti ilimiti, l'esecutivo di Mario ... 'Faccio il parlamentare da oltre 20 anni, perché fermarsi strumentalmentepareri del Servizio studi ...

Sui suoi social, Schlein è ancora la candidata alla segreteria del Pd Il Foglio

Le foto profilo della leader dem non sono ancora state aggiornate. Un modo per prendersela con calma e non alimentare eccessive preteseL’attore protagonista della serie tv “Euphoria“ scompare a soli 25 anni: un grandissimo talento, tra depressione e dipendenza dalle droghe ...