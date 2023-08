Sudafrica Italia femminile 3-2 LIVE | Azzurre a un passo dall’eliminazione

(Di mercoledì 2 agosto 2023) A Wellington la terza gara Mondiale delle: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Regional Stadium di Wellington l’di Milena Bertolini affronta la terza e decisiva gara del gruppo G del Mondiale. Bisogna fare risultato colper raggiungere gli ottavi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTASintesi3–2 8‘ L’fa la partita – Lecercano un pertugio per sbloccare, molto denso ilnella parte centrale del campo 10? Calcio di rigore per l’– Netto fallo di ...

...la storia per l'femminile del ct Milena Bertolini : reduci dal pesante tonfo contro la Svezia , le azzurre si giocano la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale contro il(...Mondiale di calcio femminile Wellington (Nuova Zelanda), stadio Sky Stadium, inizio ore 09:003 2 Marcatori : Caruso 12'; 74' (I); (A) Orsi 32' (S); Magaia 67' (S); Kgatlana 90'+2' (S) Arbitra : Maria Carvajal (CHL) ...Probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1) : Swart; Ramalepe, Mbane, Gamede, Dhlamini, Jane, Motlhalo, Seoposenwe, Magaia, Cesane; Kgatlana. CT: Desiree Ellis(4 - 2 -...

Diretta Sud Africa - Italia (3-2) Mondiali Femminili 2022 la Repubblica

Sta per prendere il via il terzo match della fase a gironi dei Mondiali Femminili per l’Italia, che sfiderà il Sudafrica. Le Azzurre scenderanno in campo alle ore 9:00 italiane sul prato dello Sky Sta ...Clamoroso autogol contro il Sudafrica, che pareggia i conti dopo il vantaggio dell'Italia: Benedetta Orsi protagonista in negativo per la azzurre ...