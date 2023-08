Sudafrica Italia femminile 3-2 | disastro totale | Azzurre fuori dal Mondiale

(Di mercoledì 2 agosto 2023) A Wellington la terza garadelle: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Regional Stadium di Wellington l’di Milena Bertolini capitola nella terza e decisiva gara del gruppo G delcontro ileliminate. Sintesi3–2 8‘ L’fa la partita – Lecercano un pertugio per sbloccare, molto denso ilnella parte centrale del campo 10? Calcio di rigore per l’– Netto fallo di Dhlamini ai danni di Beccari, brava ad anticiparla. ...

2 - 3 LIVE 11' rig. e 77' Caruso (I), 32' aut. Orsi (I), 67' Magaia (S), 92' Kgatlana (S)(4 - 2 - 3 - 1): Durante; Di Guglielmo (64' Bartoli), Orsi, Linari, Boattin; ......la storia per l'femminile del ct Milena Bertolini : reduci dal pesante tonfo contro la Svezia , le azzurre si giocano la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale contro il(...Mondiale di calcio femminile Wellington (Nuova Zelanda), stadio Sky Stadium, inizio ore 09:003 2 Marcatori : Caruso 12'; 74' (I); (A) Orsi 32' (S); Magaia 67' (S); Kgatlana 90'+2' (S) Arbitra : Maria Carvajal (CHL) ...

Sudafrica-Italia, dove vederla in tv e in streaming Corriere dello Sport

Con questo risultato è stata superata al secondo posto del gruppo G proprio dal Sudafrica e quindi eliminata dal torneo. Per l’Italia è un risultato deludente, ma le difficoltà mostrate nel corso del ...Si chiude l’avventura dell’Italia nei Mondiali di calcio Femminili: fatale la sconfitta per 3-2 patita in pieno recupero contro il Sudafrica. Poteva bastare un pareggio all’Italia per proseguire il ...