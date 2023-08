Su Benzina e diesel continuano i rincari Ma per il ministro Urso non c’è nessuna emergenza

(Di mercoledì 2 agosto 2023) IlAdolfoha giurato che non esiste un’relativa al prezzo dei carburanti, tanto da escludere un taglio momentaneo delle accise, ma chi in questi giorni si sta mettendo in viaggio sembra pensarla diversamente. Già perché ai distributori, dal primo agosto obbligati a esporre il prezzo medio, sia per lache per ilquotidianamente i. SuCon le quotazioni internazionali in forte salita sul, si registrano nuovi rialzi degli operatori sui prezzi raccomandati di(Eni +1 centesimo sulla verde e +2 centesimi sul). ...

... che viene offerta a partire da 83.640 euro sia in versione Trialmaster Edition, sia nella Fieldmaster Edition: entrambe hanno motorizzazioni BMW sei cilindri 3.0 turbo,. Il pick - ...Non si fermano i rialzi dei prezzi dei carburanti alla pompa,. A spingere sono le quotazioni dei prodotti raffinati, i cui aumenti dipendono a loro volta in larga parte dal basso livello delle scorte, dalla fermata per manutenzione di diverse ...Sul "servito" laè a 2,05 euro/litro e ilquasi a 1,91. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi ...

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,054 euro/litro (2,047 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,990 e 2,130 euro/litro (no logo 1,956). La media ...Nuovi movimenti al rialzo sulla rete dei carburanti con le quotazioni internazionali in forte salita sul diesel. (ANSA) ...