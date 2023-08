"Secondo uno- Enea in Italia esistono circa 12.5 milioni di edifici e il 61% di essi rientra nelle ultime due classi energetiche (Classe F: 3.157.942 edifici = 25.3% / Classe G: 4.464.Secondo i datinel 2021 erano in circolazione 22.723 Taxi nei comuni capoluogo di provincia , ... A Parigi unodel 2018 del ministero della Transizione Ecologica francese riporta 17.500 ..."Direttiva inattuabile" L'eurodeputato cita poi uno- Enea secondo cui in Italia esistono circa 12.5 milioni di edifici e il 61% di essi rientra nelle ultime due classi energetiche (...

Studio Istat, Napoli è la città metropolitana 'più giovane' d'Italia anteprima24.it

Parte il piano per stabilizzare la posizione di 2.100 portalettere. Il gruppo dal 2017 a oggi ha assunto circa 26 mila persone. La presenza femminile supera il 53 per cento con una forte componente tr ...Catanzaro - In Calabria il numero di presenze turistiche è in fase di riassestamento e recupero rispetto a quello raggiunto pre-pandemia, nel 2019: parliamo di una cifra che si assesta a 7.254.907. Co ...