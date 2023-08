Strange Way of Life di Pedro Almodóvar ha una data di uscita

of Life - l'atteso cortometraggio di Pedro Almodóvar con Ethan Hawke e Pedro Pascal - verrà distribuito da MUBI e Teodora Film anche al cinema , prima di approdare in esclusiva nel ...Sarà Teodora Film a distribuire al cinema, dal 21 settembre, il cortometraggioof Life , diretto da Pedro Almodóvar. GUARDA - Il trailer Ethan Hawke e Pedro Pascal sono protagonisti del film presentato al Festival di Cannes, dove è stato acclamato dalla critica. Dopo ...MUBI, il distributore globale, servizio di streaming e società di produzione, e Teodora Film annunciano cheof Life , il nuovo cortometraggio di Pedro Almodóvar acclamato dalla critica, uscirà nelle sale italiane il 21 settembre, prima di arrivare in esclusiva su MUBI. Diretto da Almodóvar (...And I thought that was a strange mental hurdle for him. “In the Wimbledon final, it was the other way. Now Djokovic is favourite and I knew he (Alcaraz) would play relaxed, or I thought he would, but ...Strange Way of Life, cortometraggio di Pedro Almodóvar con Ethan Hawke e Pedro Pascal, ha finalmente una data d'uscita.