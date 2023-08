Strage di cani a Paterno | il sindaco Lanzara fa il punto della situazione

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Quello che è accaduto nei giorni scorsi nelle nostre montagne è stato davvero molto grave.Ed è stato davvero doloroso vedere quelle fotografie che ho scelto di non mostrare sulla mia pagina Facebook per evitare ulteriore dolore. Scene cruente e raccapriccianti di una morte atroce, inflitta, presumibilmente, da una mano umana, a quelle povere bestie, la cui unica colpa è stata quella di incontrare sul proprio cammino esseri privi di umanità che hanno commesso tale barbarie. Uccidere un cane è un reato – ha dichiarato il primo cittadino di Castel San Giorgio – e daho chiesto a tutte le autorità competenti di fare piena luce su questo episodio, per poi poter procedere con una denuncia.Con l’assessore Domenico Sellitto, delegato alla tutela animale, siamo in contatto con la polizia locale ed il maggiore Giuseppe Contaldi, intervenuto ...

CASTEL SAN GIORGIO. PAOLA LANZARA: "STRAGE DI CANI ... Agenda Politica

