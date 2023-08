Strage di Bologna | Tajani | Basta polemiche | la verità ancora non c' è

(Di mercoledì 2 agosto 2023) "La lotta è contro il terrorismo tutto. Quindi non ho nessun problema a dire il terrorismo nazista e il terrorismo neofascista, il terrorismo rosso, il terrorismo del fondamentalismo islamico. Il ...

ROMA - In questa edizione: - 2 agosto, 43° anniversario delladi- Investito e ucciso a 18 anni per strada a Milano - Mahmoud aveva denunciato i suoi datori di lavoro - Crolla ponteggio a Ostia, bimbo di 9 anni gravissimo - Atterrato a Ciampino ...ROMA - 'La lotta è contro il terrorismo tutto. Il terrorismo è terrorismo, lo abbiamo sempre detto, evitiamo di fare polemiche quando si deve parlare di morti e quando si deve parlare di ricerca della ...... a margine di una conferenza stampa, a chi gli chiedeva delle polemiche dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni sulladidel 2 agosto 1980. 2 agosto 2023

Strage Bologna, Mattarella: "Matrice neofascista, depistaggi". Meloni: "Desecretare atti" Sky Tg24

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Ora non tocca ai giudici o agli storici, ora tocca alla destra fare un passo avanti e prendere congedo definitivo dalle sue radici. I presidenti Fontana e La Russa hanno co ...Bologna, 2 ago. (Adnkronos) - "A 43 anni dalla terribile strage alla stazione di Bologna deve continuare a risuonare forte l’appello affinché oggi, domani e sempre prosegua l’azione per fare piena luc ...