Strage di Bologna | Schlein | “Processi hanno chiarito la matrice neofascista Non accettiamo tentativi di depistaggio”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “Come ogni anno siamo qui aal fianco dei familiari delle vittime dellae per ribadire che nonalcun tentativo diulteriore, alcun tentativo di riscrivere la storia”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly, a margine delle celebrazioni per le vittime delladel 2 agosto 1980 a. “Le evidenze processuali già chiariscono che questa è stata unadie anche con un intento eversivo” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lo ricorda il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della commemorazione delladiavvenuta 43 anni fa. Per il Capo dello Stato, "la ricerca della verità completa ...Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione dell'anniversario delladidel 2 agosto del 1980. "Le immagini della stazione di, la mattina del ...Laalla stazione fu l'attentato più grave nella storia del terrorismo del secondo dopoguerra. nella sala d'aspetto di seconda classe alla stazione di. La memoria va coltivata, sulle ...

Strage alla stazione di Bologna, Mattarella: «Matrice neofascista e ignobili depistaggi. La ricerca della veri ilmessaggero.it

“Come ogni anno siamo qui a Bologna al fianco dei familiari delle vittime della strage e per ribadire che non accettiamo alcun tentativo di depistaggio ulteriore, alcun tentativo di riscrivere la ...“La ricerca della verità completa è un dovere che non si estingue, a prescindere dal tempo trascorso. E’ in gioco la credibilità delle istituzioni democratiche. La città di Bologna, sin dai primi minu ...