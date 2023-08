Strage di Bologna | parla il bambino sopravvissuto | “Non li perdonerò mai”- ESCLUSIVA TCM

Leggi su tuacitymag

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Yuri Zini, a 7 anni, aveva una grande passione per i treni, sognava di lavorarci sopra da grande, seguendo le orme del papà che lavorava in ferrovia. Ogni sabato mattina costringeva il padre nel suo giorno libero a portarlo in treno a, da casa sua nell’entroterra. 15 minuti di viaggio che era per lui il più grande divertimento della settimana, giro in centro e altro viaggio a tornare. 7 anni,, la stazione, una bomba, 85 morti e 200 feriti e un senso di colpa che toglie il fiato per 40 anni Il 2 agosto 1980 era con il papà davanti alla biglietteria dentro la stazione, in attesa di prendere un treno con partenza alle 10.40, quando alle 10.25 è esplosa la bomba a pochi metri da lì. Lui ha fatto un volo di 15 metri, il padre lo ha ripreso in mezzo al caos, coperto di sangue, ferito ma salvo. Poi la corsa in ospedale, le cure e una ...