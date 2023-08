Strage di Bologna | Nordio | attentato di matrice fascita | ferita aperta

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 2 agosto 2023) "Laalla stazione diè unaper tutto il Paese e solo una verità senza zone d'ombra può portare ad un'autentica giustizia". Così il ministro della Giustizia, Carlo, in occasione del quarantatreesimo anniversario dellaalla stazione diche costò la vita a 85 persone. "In sede giudiziaria, ha aggiunto il ministro, è stata accertata laneofascista dellae ulteriori passi sono stati compiuti per ottemperare - come ebbe a ricordare il capo dello Stato - alla inderogabile ricerca di quella verità completa che la Repubblica riconosce come proprio dovere".