Strage di Bologna | mozione del centrodestra | Mollicone FdI | “Non vogliamo riscrivere la storia | ma solo avvicinarci alla verità”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nel giorno dell’anniversario delladi, la Camera ha approvato ladel deputato di Fratelli d’Italia Federico. Il presidente della Commissione CulturaCamera scrive che anche se si è arrivati a condanne definitive, l’iter processuale per arrivarenon è ancora terminato. E fa riferimentotesi palestinese e al lodo Moro, cioè l’accordo extra legem tra la “cosiddetta diplomazia parallela italiana (affidata a settori dei servizi di informazione e sicurezza) e la dirigenza palestinese, maturato in ambito politico-istituzionale agli inizi degli anni Settanta (in seguitopalestinese alle Olimpiadi di Monaco del 1972) per tutelare gli interessi italiani ...