Strage di Bologna | Mattarella | “un’umanità devastata da una ferocia inimmaginabile”

(Di mercoledì 2 agosto 2023)diha rilasciato una dichiarazione in occasione dell’anniversario: “da una” Ladiè stata un attentato terroristico avvenuto il 2 agosto 1980 alle ore 10:25 nella stazione ferroviaria diCentrale, in Italia. L’esplosione di una bomba a tritolo uccise 85 persone e ne ferì oltre 200. Laè stata il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra. La bomba era stata collocata in una valigia abbandonata nella sala d’aspetto della seconda classe della stazione. L’esplosione causò il crollo dell’ala ovest della stazione e la distruzione di numerosi edifici adiacenti. Le indagini sulla ...

Lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani rispondendo, a margine di una conferenza stampa, a chi gli chiedeva delle polemiche dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni sulladel 2 ..."È una giornata molto importante per la città ed essere qui con con le famiglie" delle vittime per laalla stazione didel 2 agosto 1980. "Quindi ho pensato che sarei dovuto essere qui per loro oggi, per supportarli, per mostrare loro la mia vicinanza". Così Patrick Zaki, il ricercatore ...Mi vengono in mente le parole di Lidia Piccolini, moglie di Torquato Secci, primo presidente dell'Associazione" dei familiari delle vittime dellaalla stazione di, "quando disse che i ...Roma, 2 ago. (askanews) - 'Io voglio evitare di fare polemica con chicchesia. La lotta è contro il terrorismo tutto. Quindi non ho nessun problema ...Bologna, 2 ago. (askanews) - La presenza di un rappresentate del governo alle commemorazioni per la strage di Bologna "è necessaria per onorare le vittime della strage" ma soprattutto "testimoniare la ...