Strage di Bologna | Mattarella | “Matrice neofascista” Meloni assente

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ricorre il 2 agosto il 43° anniversario delladi. Il 2 agosto 1980, alle 10:25, una bomba, collocata nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria, esplose provocando la morte di 85 persone e il ferimento di altre 200, oltre alla distruzione di parte della stazione stessa. “La ricerca della verità completa è un dovere che non si estingue, a prescindere dal tempo trascorso” il monito del presidente della Repubblica, Sergio. Ladiè il più grave atto di terrorismo, di fatto un’azione di guerra, mai accaduto in Italia da dopo la Seconda Guerra Mondiale. A 43 anni dai fatti si è acclarata ladell’attentato. Un attacco coperto da complicità nella massoneria e nei servizi segreti italiani e stranieri. Ma la piena ...

Lo dicono i fatti, lo dimostrano i documenti, lo hanno assodato i giudici e adesso lo ribadisce con forza il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "La matrice neofascista dellaè stata accertata nei processi e sono venute alla luce coperture e ignobili depistaggi, cui hanno partecipato associazioni segrete e agenti infedeli di apparati dello Stato. La ricerca della ...Roma, 2 ago. Care colleghe e cari colleghi, ricorre oggi il 43 anniversario dellaalla stazione ferroviaria di. Alle ore 10.25 di quel tragico 2 agosto 1980 furono barbaramente uccise 85 persone. I feriti furono oltre 200. La vittima piu' giovane, una bambina di nome ...... segretario di Presidenza della Camera e capogruppo Pd in commissione Agricoltura: 'È scandaloso che a 43 anni di distanza dalladiancora non si conosca la piena verità sui mandanti e ...

Strage Bologna, Mattarella: "Matrice neofascista, depistaggi". Meloni: "Desecretare atti" Sky Tg24

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Il 2 agosto 1980 è uno di quei giorni in cui chiunque fosse in grado di conservare memoria sa perfettamente dove si trovasse e cosa stesse facendo, perché la strage di ...Armando Mantovani - ndr), intervenendo in un dibattito intorno della strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, afferma: «Nella mozione si dice attentato neofascista. Non è vero». Parole ...