Strage di Bologna | Mattarella | Matrice neofascista con ignobili depistaggi  Meloni | Desecretare gli atti

(Di mercoledì 2 agosto 2023) AGI - È terminato il corteo che da piazza Maggiore aha commemorato le vittime delladel 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria. Il percorso si è concluso in piazzale Medaglie d'Oro. Sono presenti le massime autorità cittadine, il presidente Bonaccini, parlamentari ed esponenti politici. C'è anche Patrick Zaki, il ricercatore egiziano recentemente liberato dopo un lungo calvario giudiziario nel suo paese. Alle 10.25 il triplice fischio del treno ha ricordato le 85 vittime e i 200 feriti. "La memoria delladel 2 agosto alla stazione dicostituisce una cicatrice viva e va assicurato ogni concreto sforzo per completare il cammino verso una piena verità sul peggior attentato in tempo di pace mai avvenuto in Italia". Comincia così un breve intervento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio ...