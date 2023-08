Strage di Bologna | l' Anpi | ' Dentro Fdi tentativi di riscrivere la storia | ambiguità intollerabile'

Strage alla stazione di Bologna, Mattarella: «Matrice neofascista e ignobili depistaggi». Meloni: «Desecretare ilmessaggero.it

Non usa mezzi termini il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio per il 43esimo anniversario della strage di Bologna. «La ricerca della verità completa», ha sottolineato il capo ...Così la Premier Giorgia Meloni, in occasione della commemorazione della strage di Bologna. “Nel giorno dell’anniversario rivolgo ai famigliari il mio primo pensiero. A loro va vicinanza, affetto, ma ...