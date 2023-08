Strage di Bologna | la storia di quel 2 agosto del 1980

Strage di Bologna, le vittime del 2 agosto 1980 il Resto del Carlino

BOLOGNA – Una bomba alla stazione, esplosa alle 10.25 nella sala d’aspetto della seconda classe. Un sabato mattina d’estate, ai primi d’agosto per di più, che per tanti segnava l’inizio delle vacanze.Le immagini in diretta della cerimonia di commemorazione della Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, di cui oggi ricorre il 43 esimo anniversario. Il presidente della regione Emilia ...