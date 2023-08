Strage di Bologna | La Russa | Matrice neofascista verità definitiva

Ladifu unaneofascista . Ma non per il centrodestra. A metterlo nero su bianco il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone firmatario della mozione del centrodestra sulla ...Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa , nel suo intervento in Aula in occasione del 43esimo anniversario delladi. 'Va doverosamente ricordata la definitiva verità ...Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, commemorando in aula l'anniversario dellaalla stazione di, "vile attentato terroristico che colpì al cuoree l'Italia ...Roma, 2 ago. (askanews) - "Va doverosamente ricordata la definitiva verità giudiziaria che ha attribuito alla matrice fascista, neofascista, la responsabilità di questa strage". Lo ha detto il preside ...La più piccola vittima della strage del 2 agosto, Angela Fresu, una bimba a cui gli assassini e i loro mandanti hanno negato la vita, oggi avrebbe 39 anni.