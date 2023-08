Strage di Bologna | la commemorazione per il 43esimo anniversario | segui la diretta

Tajani: 'Una preghiera per le 85 vittime' 'Una preghiera per le 85 vittime di quel tragico 2 agosto a. Unache ha segnato profondamente il nostro Paese e che ha ancora oggi molte ...Sotto, richiami alle mosse verso destra di Renzi, al negazionismo su(la) della destra e nelle Idee D'Antona: 'Anche se l'ispirazione finisce gli scrittori non sanno smettere'.Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l'anniversario delladi. Mattarella: 'La verità è un dovere, il 2 agosto 1980 una ferocia inimmaginabile' 'La ricerca ...

Strage Bologna, Mattarella: "Matrice neofascista accertata nei processi" Adnkronos

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - “La strage ha colpito la democrazia e la democrazia si difende nella rappresentanza, come ogni anno partiamo da qui, perché è da qui che quella tragica mattina del 2 agosto ...Alla cerimonia di commemorazione della strage alla stazione di Bologna, dove il 2 agosto 1980 morirono 85 persone e in 200 rimasero feriti, il presidente dell’associazione delle vittime Paolo Bolognes ...