Strage di Bologna | in corteo Piantedosi insieme a Lepore | Schlein | Zaki FOTO

Mozione firmata anche da esponenti Forza Italia e Lega "Ricercare la verità storica" sulladella stazione didel 2 agosto 1980 "e ampliare le basi documentali - anche e soprattutto ...Queste le parole che il sindaco di, Matteo Lepore, ha dedicato ad Andrea Purgatori, durante l'intervento sul palco alla cerimonia per l'anniversario dellaalla stazione didel ...Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione dell'anniversario delladidel 2 agosto del 1980. "Le immagini della stazione di, la mattina del ...In tutti questi anni i loro familiari non si sono mai arresi e hanno tenuto vivo il ricordo di quella sanguinosa strage cercando, senza mai arrendersi, la verità. A loro, oggi, va il mio pensiero e ...Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Sulla lapide alla stazione di Bologna sta scritto ‘vittime del terrorismo fascista’. La storia ha dato ragione a chi, fin dall’inizio, non ebbe dubbi sulla matrice della ...