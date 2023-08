Strage di Bologna | così le destre vogliono riscrivere la storia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Malgrado i tanti misteri ancora irrisolti, ladipuò vantare un’unica certezza ossia che a portarla a termine è stato un commando neo fascista con l’aiuto di servizi segreti deviati. Una certezza che ha trovato riscontri anche in indagini e processi ma che l’attuale maggioranza sembra voler mettere in dubbio con un’operazione di revisionismo storico che offende la memoria degli italiani proprio in occasione dell’anniversario, celebrato oggi, dello spaventoso attentato che causò 85 morti e oltre 200 feriti. Per M5S e Pd la maggioranza vuole sostituirsi ai magistrati negando la matrice neofascista delladidel 2 agosto 1980 Infatti in Parlamento è stata presentata una nuova proposta per istituire una commissione di inchiesta sul terrorismo e sulle stragi avvenute in Italia dal dal 1953 al ...