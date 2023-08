Strage di Bologna | 43 anni fa la bomba alla stazione che provocò 85 morti

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Alle 10:25 del 2 agosto 1980 una valigia piena di tritolo esplode nella sala d'aspetto di seconda classe delladel capoluogo emiliano, causando 85 vittime e 200 feriti. È lapiù sanguinosa nella storia italiana. In via definitiva vengono condannati gli ex terroristi di estrema destra dei Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini come esecutori, e Gilberto Cavallini per concorso esterno. Nell'aprile 2022 la sentenza di primo grado nel processo sui mandanti

Sabato 2 agosto 1980 esplode una bomba nella stazione ferroviaria di. Nell'attentato muoiono 85 persone. Duecento i feriti. Ladiè uno dei più gravi atti di terrorismo degli anni di piombo. Ma anche l'inizio di 40 anni di inchieste, depistaggi e misteri . Alla fine di giugno Paolo Bellini, condannato all'...A Montecitorio si voterà anche la mozione sulla desecretazione degli atti delladi, proposta da Andrea De Maria, del Pd, dove si sottolinea "il valore delle motivazioni della sentenza ...Al centro della pulsione revisionista c'è la peggiore delle stragi fasciste, la carneficina del 2 agosto 1980 alla stazione di, con 85 morti e 200 feriti. Una quindicina di sentenze, in buona ...

Nordio: 'La strage di Bologna è una ferita aperta, accertata la matrice neofascista' Agenzia ANSA

Cara Flavia, malgrado sia passato tanto tempo, è impossibile scordare questa data, in cui si commemora quest'attentato terroristico; quello con più vittime e feriti, avvenuto in Italia in tempo di ...