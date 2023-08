Strage Bologna | La Russa | matrice neofascista | nazione reagì unita

Il premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa hanno versione discordanti sulladi. "La definitiva verità giudiziaria ha attribuito una matrice neofascista" ha ammesso stamane, nel giorno dell'anniversario delladel 2 agosto 1980 il Presidente del Senato. Ha ...Cosa dicono i leader del centrodestra sulladie la matrice neofascista: da Meloni a ...Continuano a chiedere la piena verità e giustizia", le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in seguito al corteo in memoria delladi

Anniversario della Strage di Bologna, Mattarella: «Matrice neofascista, ignobili depistaggi» La diretta... Corriere TV

Mercoledì, 2 agosto 2023 Home > aiTv > Strage di Bologna, Schlein: "Non accettiamo alcun tipo di depistaggio" Bologna, 2 ago. (askanews) - "Come ogni anno a Bologna a fianco dei familiari delle ...“La strage del 2 agosto del 1980 alla stazione di Bologna è una ferita ancora aperta per tutto il nostro Paese. Un incubo che ci trasciniamo da 43 anni, e sul quale occorre ancora fare piena chiarezza ...