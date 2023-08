Strage Bologna | Zampa Pd | ‘pacificazione solo con accettazione verità su eccidio fascista’

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Sulla lapide alla stazione dista scritto ‘vittime del terrorismo. La storia ha dato ragione a chi, fin dall’inizio, non ebbe dubbi sulla matrice della. Fu chiesto più volte che l’aggettivo fascista fosse tolto dalla lapide, in nome di un mal concepitanazionale’. Ma per essere davvero tale, la pacificazione, deve affrontare lanuda e cruda, ae non. Il 2 agosto si compì un attacco alla Repubblica italiana e fu un attacco di stampo e di matrice neofascista. Non vi sarà pacificazione alcuna senza la, e oggi possiamo dire senza l’della. Questo chiede la città di. Questo chiede ...

Lo ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, in occasione della commemorazione delladi. Meloni, in una dichiarazione, ha voluto ringraziare i familiari delle vittime, "anche ..., 02 agosto 2023 Ecco il minuto di silenzio osservato alle 10.25 davanti alla stazione diper ricordare gli 85 morti uccisi dalla bomba il 2 agosto 1980 nelladi. / COmune diRoma, 02 agosto 2023 Ecco il video postato sui social dai Vigili del Fuoco per ricordare ladidel 2 agosto del 1980. / Vigili del FuocoBologna, 2 ago. (askanews) - "Un giornalista d'inchiesta che ci ha lasciati pochi giorni fa, ha fatto tanto per la ricerca della verità in questo Paese, a partire dalla strage di Ustica ma non solo".Sono ancora impresse nei nostri occhi le terribili immagini di quel sabato 2 agosto 1980, alle ore 10.25, allorché alla stazione ferroviaria di Bologna rimaser ...