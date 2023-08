Strage Bologna | Tajani | “Evitiamo polemiche | Condivido parole Mattarella”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 2 agosto 2023), in occasione del 43mo anniversario di quanto accaduto nella città felsinea, è intervenuto dal Parlamento il vicepremier, AntonioUn mercoledì 2 agosto molto impegnativo quello che ha visto, come protagonista, Antonio. L’attuale vicepremier, alle prime luci dell’alba, si è presentato all’aeroporto di Ciampino per accogliere i nostri connazionali di ritorno dal Niger (dove la settimana scorsa c’è stato un golpe contro il presidente). Poche ore più tardi si è presentato in Parlamento. Oggi per l’Italia non è un giorno come tutti gli altri visto che si ricorda quanto accadde 43 anni fa con ladi: un attentato terroristico che costò la vita ad 85 persone e 200 feriti. Il ministro degli Esteri, Antonio(Ansa Foto) ...