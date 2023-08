Strage Bologna | sì Camera a mozione maggioranza | ok a parti testo Pd**

Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa , nel suo intervento in Aula in occasione del 43esimo anniversario delladi. 'Va doverosamente ricordata la definitiva verità ...Roma, 2 ago. " "Io voglio evitare di fare polemiche con chicchessia. La lotta è contro il terrorismo tutto. Quindi, non ho nessun problema a dire il terrorismo nazista e il terrorismo neofascista, il ...Roma, 2 ago. " "Bene commemorare ladi, male i tentativi di riscrivere la storia. E male pure le parole non dette. La presidente Meloni ha fatto una dichiarazione in alcuni passaggi molto ipocrita. Non pronuncia mai la ...Bologna, 2 ago. (askanews) - La presenza di un rappresentate del governo alle commemorazioni per la strage di Bologna "è necessaria per onorare le vittime della strage" ma soprattutto "testimoniare la ...Questa la dichiarazione con cui, di prima mattina, il Presidente Mattarella ha ricordato l'anniversario della strage della stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto di 43 anni fa: «Le immagini della s ...