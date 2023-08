Strage Bologna | sì Camera a mozione maggioranza | ok a parti testo Pd**

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago (Adnkronos) – Laha approvato ladi, prima firma Federico Mollicone, sulla strage dicon 170 sì e 117 no. L’aula ha anche approvato alcunedellapresentata dal Pd, quelle sulle quali il governo aveva dato parere positivo, con 289 voti favorevoli e nessun contrario. Il resto deldi opposizione è stato bocciato con 170 no e 122 sì. L'articolo CalcioWeb.

"Oggi, a 43 anni di distanza, ricordiamo la tragedia dellaalla Stazione di, un atto frutto di impressionante ferocia e di un progetto politico criminale di stampo neofascista che puntava al sovvertimento dell'ordine democratico attraverso la ...Roma, 02 agosto 2023 "Ha già parlato il Ministro Nordio delladi. Voglio evitare polemiche. Abbiamo sempre detto, il terrorismo fascista, nazista, brigate rosse, la lotta è contro il terrorismo tutto. Non ho problemi a parlare di terrorismo di ...Lo ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, in occasione della commemorazione delladi. Meloni, in una dichiarazione, ha voluto ringraziare i familiari delle vittime, anche ...

Strage Bologna, Mattarella: «Matrice neofascista, ignobili depistaggi». Meloni: «Giungere alla ... Il Sole 24 ORE

poi quando venivo a Bologna, tornavo ad essere per molti solo “il bambino della strage”. Si è detto che avevo un rapporto controverso con l’Associazione, con mio padre, ma non è vero, l’unico rapporto ...La città di Bari torna a commemorare i sette concittadini che il 2 agosto 1980 persero la vita nell’attentato neofascista alla stazione ferroviaria di Bologna. In tutto furono 85 le vittime della bomb ...