Strage Bologna | Pd | ' sconcerto per Delmastro in aula | insensibilità istituzionale governo' **

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago (Adnkronos) - "Come gruppo vogliamo esprimere tutto il nostroper l'da parte dell'esecutivo per aver mandato inin sua rappresentanza su una mozione così delicata il sottosegretario, protagonista di atti di oggettiva sgrammaticaturae che risulta oggetto di imputazione coatta. E' una opinione legittima". Lo ha detto inalla Camera Andrea De Maria, del Pd, sulle mozioni sulla strage di

... queste le prime parole con cui il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha introdotto il minuto di silenzio per ladinell'Aula del Senato.Usa termini duri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'avversario delladel 2 agosto 1980 alla stazione diche causò 85 morti e duecento feriti. Per il ...Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, commemorando in aula lanniversario dellaalla stazione di, vile attentato terroristico che colpi' al cuoree lItalia ...Bologna, 2 ago. (askanews) - La presenza di un rappresentate del governo alle commemorazioni per la strage di Bologna "è necessaria per onorare le vittime della strage" ma soprattutto "testimoniare la ...Questa la dichiarazione con cui, di prima mattina, il Presidente Mattarella ha ricordato l'anniversario della strage della stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto di 43 anni fa: «Le immagini della s ...