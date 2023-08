Strage Bologna | Mollicone Fdi | ' cercare verità | non mutilare poteri Parlamento' **

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Non possiamo e non dobbiamo accontentarci dilastorica oggettiva, documentale e definitiva. Lo dobbiamo a tutte le vittime delle stragi e ai loro familiari. Non bisogna aver paura della storia né della rivendicazione del ruolo del, come è regolato dall'articolo 82 della Costituzione" a proposito delle Commissioni di inchiesta. Lo ha detto in Aula alla Camera Federico, primo firmatario della mozione del centrodestra sulla strage di. "Ribadiamo il rispetto del lavoro dei magistrati ma chiediamo sinceramente a tutti i parlamentari di noncostituzionali del. Come ha detto giustamente oggi il presidente Violante, le Commissioni non devono interferire con i ...

Roma, 02 agosto 2023 "Ha già parlato il Ministro Nordio delladi. Voglio evitare polemiche. Abbiamo sempre detto, il terrorismo fascista, nazista, brigate rosse, la lotta è contro il terrorismo tutto. Non ho problemi a parlare di terrorismo di ...Lo ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, in occasione della commemorazione delladi. Meloni, in una dichiarazione, ha voluto ringraziare i familiari delle vittime, anche ...Ladifu unaneofascista . Ma non per il centrodestra. A metterlo nero su bianco il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone firmatario della mozione del centrodestra sulla ...

Strage Bologna, Mattarella: «Matrice neofascista, ignobili depistaggi». Meloni: «Giungere alla ... Il Sole 24 ORE

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Non possiamo non condividere la richiesta al governo di adottare tutte le iniziative volte a garantire che i processi in corso continuino a svolgersi in serenità e senza in ...Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Oggi, a 43 anni di distanza, ricordiamo la tragedia della strage alla Stazione di Bologna, un atto frutto di impressionante ferocia e di un progetto politico criminale di ...