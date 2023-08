Strage Bologna | Mattarella | Matrice neofascista | ignobili depistaggi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) "L'Italia ha saputo respingere gli eversori assassini, i loro complici, i cinici registi occulti che coltivavano il disegno di far crescere tensione e paura. E' servita la mobilitazione dell'opinione pubblica. E' servito l'impegno delle istituzioni. Ladellaè stata accertata nei processi e sono venute alla luce coperture e, cui hanno partecipato associazioni segrete e agenti infedeli di apparati dello Stato". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, per l'anniversario delladi

In diretta dala commemorazione per il 43esimo anniversario dellaalla stazioneLo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , per l'anniversario delladi. E ancora: 'La ricerca della verità completa è un dovere che non si estingue, a prescindere ...Non era ancora deputato (sarà eletto nel 1983), ma nonostante il lutto personale ha ancora negli occhi le immagini delladi, che ha devastato un Paese. A distanza di 43 anni, da ...

Strage Bologna, Mattarella: "Matrice neofascista accertata nei processi" Adnkronos

Oggi la commemorazione della strage alla stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980. Nell'attentato rimasero uccise 85 persone e oltre 200 rimasero ferite.ROMA (ITALPRESS) – “Le immagini della stazione di Bologna, la mattina del 2 agosto 1980, ci hanno restituito un’umanità devastata da una ferocia ...