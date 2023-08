Strage Bologna | Mattarella | “Coperture e ignobili depistaggi | verità completa è un dovere”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il capo dello Stato: "La matrice neofascista dellaè stata accertata nei processi" ”Le immagini della stazione di, la mattina del 2 agosto 1980, ci hanno restituito un’umanità devastata da una ferocia inimmaginabile, da un terrore che ambiva a pretendersi apocalittico. Il ricordo di quelle vittime è scolpito nella coscienza del nostro popolo. Una ferita insanabile nutre la memoria dell’assassinio commesso”. Così il capo dello Stato, Sergio, in una dichiarazione in occasione dell’anniversario delladidel 2 agosto del 1980. “Nel giorno dell’anniversario la Repubblica si stringe ai familiari e alla comunità cittadina con sentimenti di rinnovata solidarietà – aggiunge-. Siamo con loro, con le vite innocenti che la barbarie del ...

Commemorazione dellaalla stazione di. Partecipa il ministro dell'Interno ...Il giornalista e scrittore Paolo Morando fa il punto su quello che sappiamo oggi, dopo 43 anni, sulladiche causò 85 morti. "Gli elementi emersi nel corso dell'inchiesta, soprattutto per l' oragnizzazione e il finanziamento con il coinvolgimento di Gelli e il " documento Bologn a", si ...Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l'anniversario delladi. 'Verità è dovere che non si estingue' 'La ricerca della verità completa è un dovere che non ...

Strage Bologna, Mattarella: "Matrice neofascista accertata nei processi" Adnkronos

Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage di Bologna. "La ricerca della verità completa - aggiunge - è un dovere che non si estingue, a ...Lo ha detto, partecipando alla commemorazione della strage della stazione di Bologna, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Qui - ha detto parlando nel cortile del palazzo comunale davanti a ...