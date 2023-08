Strage Bologna | Calenda | ' non smettiamo di chiedere verità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Oggi, come ogni 2 agosto da 43 anni a questa parte, il mio pensiero va alla città die ai cittadini bolognesi. Per non dimenticare, mai, una tragedia che ha segnato il nostro Paese. Per non smettere, anche oggi, di". Così Carlo, leader di Azione.