Strage Bologna | Ascani | ‘atti terroristi più violenti | pagina buia della nostra storia’

Lo ha detto in Aula il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commemorando l'anniversario delladidel 2 agosto del 1980, prendendo la parola proprio alle 10.25. "Quelle immagini ...A 43 anni di distanza, la politica ricorda i morti innocenti delladie ne condanna senza condizioni gli artefici. "Ricerca verità valore che non si estingue". Le parole di Mattarella "...Continuano a chiedere la piena verità e giustizia", le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in seguito al corteo in memoria delladi

Strage alla stazione di Bologna, Mattarella: «Matrice neofascista, emersi ignobili depistaggi». Meloni: «Desec ilmessaggero.it

“La strage del 2 agosto del 1980 alla stazione di Bologna è una ferita ancora aperta per tutto il nostro Paese”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Un incubo ch ...Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, commemorando in aula l’anniversario della strage alla stazione di Bologna, “vile attentato terroristico che colpì al cuore Bologna e l’Italia ...