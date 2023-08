Strada Torcola | il Parco delle Orobie rivede la sanzione al comune di Moio de’ Calvi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 2 agosto 2023)de. Una questione aperta da ormai quattro anni, sulla quale si aprono scenari inaspettati. Il Consiglio di Gestione del, riunitosi nella sede di Albino lo scorso 6 luglio, ha deliberato la “RimodulazioneSanzioni aldide’” comminate nel 2019 dalstesso per complessivi 45.312,53 euro. Al centromulte laagrosilvopastorale “Granda” che dasale verso il monte, toccando in ampie parti anche il territorio di Valnegra, con un esborso complessivo superiore al milione di euro. Un’opera cardine per l’Amministrazione Comunale guidata dal 2019 dal ...