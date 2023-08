Stop al Reddito | tensione e cori contro la premier Meloni al corteo di Napoli | dipendenti Inps si barricano dentro la sede

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Circa 200 persone sono scese in strada aper partecipare al presidio spontaneola cancellazione deldi cittadinanza. In piazza Capuana, dove poi è partito un mininon autorizzato che ha raggiunto il centro cittadino si è registrato un breve momento dicon i giornalisti poi subito rientrato.anche davanti alladi Fratelli d’Italia all’inizio di Corso Umberto. A proteggere il portone tre camionette della polizia davanti alle quali ci sono due file di agenti in tenuta antisommossa. I manifestanti hanno intonatol’eliminazione deldi cittadinanza elaGiorgiaL'articolo proviene ...

Comunicare loalcon un SMS è una cosa scorretta. Si rischia di generare una bomba sociale, una rabbia che poi viene scaricata su Sindaci e assessori, come successo in questi giorni in ...NAPOLI. Napoli in piazza contro loaldi cittadinanza e contro la premier Meloni. Un gruppo di circa 200 persone si è radunato a Napoli, nella zona di Porta Capuana, e si sta ora muovendo in corteo in direzione del centro ...Si sta per chiudere l'esperienza deldi cittadinanza . Dopo lodi luglio che ha coinvolto i nuclei familiari composti da soli occupabili , tra dicembre e gennaio ci sarà l'addio vero e proprio alla misura che tuttavia verrà ...

Reddito, lo stop diventa una baraonda burocratica. Il ministero chiarisce 5 giorni dopo l’sms dell’Inps:… Il Fatto Quotidiano

L’ex presidente della Camera durissimo contro la stretta del governo. Punzecchia Di Maio, elogia Schlein e parla delle elezioni regionali in Campania ...NAPOLI. Napoli in piazza contro lo stop al reddito di cittadinanza e contro la premier Meloni. Un gruppo di circa 200 persone si è radunato a Napoli, nella zona di Porta Capuana, e si sta ora muovendo ...