Stefano De Martino? Colpaccio in Rai alla faccia di Belen

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) A Uomini e Donne al trono over Pinuccia Della Giovanna e Tina Cipollari si sono scontrate anche violentemente. L'ottantunenne di Vigevano nel bel mezzo di una lite ha anche minacciato di denunciare l'opinionista. Pinuccia ha inciso un singolo ed ha anche rilasciato un'intervista a Tag24, nella quale si è scagliata contro la sua nemica. L'ex dama del Trono Over ha dichiarato che sarà felice se Pier Silvio caccerà la Tina da Uomini e Donne. Ma come si sa, la Cipollari tornerà. Ormai da tre anniDeè uno dei volti su cui punta Rai Due. Dopo Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile, Notte della Taranta e Tim Summer Hits, il conduttore per la prossima stagione tornerà in onda con Bar Stella e DeLive . Sarà inoltre la voce narrante de Il Collegio. C' é chi pensa che Elio Lorenzoni sia un fidanzato di “ cartone “ per ...