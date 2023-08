(Di mercoledì 2 agosto 2023) Filipcontinua a vestire i panni del portiere titolare delin precampionato. E anche nell’amichevole contro il PSG fornisce una prova di ottima sostanza.ndo così inSimone. SENZA PAURA – La trattativa per Yanncontinua ad allungarsi, eintanto si “accontenta” di Filip. Il portiere figlio d’arte continua a trovare minuti importanti nelle amichevoli pre-stagionali. E anche contro il PSG non sfigura affatto, con un paio di interventi decisivi dal coefficiente dielevato. Ma più che la sua reattività tra i pali, dote già nota allo staff tecnico nerazzurro, a catturare l’occhio nella sua prestazione contro i parigini è un altro aspetto. PASSI AVANTI – Nella sua ...

Tra un campionato rischioso come quello estero e un altro anno in un ambiente che tia tuo ... Ed è proprio dal precampionato che sta fornendo indicazioni interessanti il buon. ......il destro dalla distanza e indovina l'angolino alto senza lasciare possibilità di replica a. Fiammata nerazzurra che ribalta la partita in due minuti. All'81 Asllani per Cuadrado, che...Il capitano cila solita dose di grinta e personalità. Dimarco 5,5. Dalle sue parti ...; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. ...

Stankovic mette in difficoltà Inzaghi mentre l’Inter aspetta Sommer Inter-News.it

Francesi in vantaggio con Vitinha, poi Esposito e Sensi in due minuti regalano il successo a Inzaghi. Due assist per l’ex Sassuolo ...L'Inter di Inzaghi gioca la sua seconda amichevole giapponese conto il PSG. Lautaro-Thurma per la prima volta dal primo minuto ...