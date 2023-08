Spy Kids | Armageddon | pioggia di critiche per il reboot | Dopo Banderas | Zachary Levy è un downgrade

(Di mercoledì 2 agosto 2023) I fan del franchise hanno aspramente criticato la scelta di casting die Gina Rodriguez, pronti a rimpiazzare gli storici protagonisti Antonioe Carla Cugino. Lanciato nel 2001, il franchise di Spyè diventato nel corso degli anni uno dei più amati dai giovanissimi e non solo. Adesso è tutto pronto per un, intitolato Spy, ma i fan dei primi capitoli non sono stati soddisfatti dalle scelte di casting. I protagonisti saranno infattie Gina Rodriguez nei panni delle superspie Nora e Terrence Torres, mentre Everyl Carganilla e Connor Esterson hanno i ruoli dei figli della coppia, Patty e Tony. I fan hanno espresso il loro disappunto sui social con diversi tweet. C'è chi ha ...

Netflix ha annunciato l'arrivo sulla piattaforma streaming di Spy Kids: Armageddon, nuovo action movie per famiglie reboot del popolare franchise di Spy Kids. La pellicola, con Zachary Levi e Gina Rodriguez, sarà disponibile in streaming dal 22 settembre. Netflix ha distribuito il primo teaser di Spy Kids: Armageddon rivelandone alcuni dettagli.

I fan del franchise hanno aspramente criticato la scelta di casting di Zachary Levi e Gina Rodriguez, pronti a rimpiazzare gli storici protagonisti Antonio Banderas e Carla Cugino.