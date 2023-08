Gli iscritti a Twitter Blue - anche se ormai bisognerebbe dire X Blue - adesso possono anche privarsi della. Chi volesse nascondere il badge identificativo può farlo, è apparsa un'opzione nella sezione delle impostazioni per personalizzare il profilo che permette di trasformarsi in un iscritto ...Ladi Twitter è stata modificata profondamente da quando Elon Musk ha assunto il controllo. Con un nuovo annuncio, il social network ora noto come X ha svelato un'altra importante novità: gli ...Basterà premere il tasto in alto a destra (su iPhone è il tasto Fine mentre su Android è una) per confermare la modifica. Cambiare nome su Instagram è possibile anche tramite computer , ...

Spunta blu su X: c'è chi vuole nasconderla WIRED Italia

È ora possibile nascondere il famigerato bollino blu della verifica a pagamento su X alias Twitter ... Sulla pagina di supporto viene specificato come la sparizione della spunta potrebbe richiedere ...X, ex Twitter, offre agli utenti paganti la possibilità di nascondere i segni di verifica. Questa funzione segue la verifica a pagamento introdotta con il rilancio di XBlue. X ha anche aggiunto altre ...