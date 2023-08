Sport in tv oggi mercoledì 2 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023)piuttosto pieno, quello odierno nel panoramaivo a livello televisivo e non solo. C’è anche un’importante variabilità disia di squadre che individuali, con un buon punto focale nelle Universiadi di Chengdu. Ma andiamo a scoprire anche il resto. La mattina, inevitabilmente, si apre con la decisiva Italia-Sudafrica dei Mondiali di calcio femminile. Le azzurre preferirebbero vincere per avere la certezza di arrivare agli ottavi di finale dopo la vittoria nel finale sull’Argentina e la sconfitta (prevista, ma brutta) contro la Svezia. Ci sono anche gli Europei Under 20 per il basket femminile e i Mondiali Under 19 per il volley femminile. Ma va rimarcata anche la presenza del ciclismo con il Tour de l’Ain, nonché quella dei Mondiali paralimpici di nuoto. Senza dimenticare i tanti tornei di tennis ancora in ...