Sport Equestri | a Milano gli Europei di salto ostacoli con in palio il pass olimpico

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma – Tutte le competizioni internazionali guardano alle Olimpiadi di Parigi. Lo fanno anche gliche si svolgeranno ad Haras du Pin in Francia dal 7 al 13 agosto. Per questo l’Italia punta al podio e aia cinque cerchi. Sono stati selezionati gli Azzurri Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes, Susanna Bordone su Imperial Van de Holtakkers, Fosco Girardi su Euphorie, Emiliano Portale su Scuderia 1918 Future, Federico Sacchetti su Grc Shiraz e Giovanni Ugolotti su Swirly Temptress. Come riporta la nota Agc di coni.it ‘A Parigi 2024 gareggeranno 65 atleti nel completo, di cui 3 rappresentanti della Francia (Paese ospitante). Ci sarà un massimo di 3 atleti per nazione: due a livello individuale o una squadra da tre binomi. Oltre alla Francia, sono già certe deiGermania, Stati Uniti, Nuova ...

A suo tempo abbiamo pubblicato qui ( https://www.cavallomagazine.it//salto - ostacoli/coppa - delle - nazioni - ecco - il - nuovo - regolamento ) il nuovo regolamento del circuito, ...Bologna, mercoledì 2 agosto 2023 " Ormai si è innescato il conto alla rovescia in vista del grande appuntamento del 2023: il Campionato d'Europa di salto ostacoli in programma a Milano dal 29 agosto ...Cervia, 2 agosto 2023 - Sono oltre 450 i cavalli iscritti al primo concorso del circuito, in programma da venerdì 4 a domenica 6 agosto all'Adriatic Tour de Le Siepi, a Cervia. Il secondo ...

Federazione Italiana Sport Equestri - Modifiche calendario FISE

Nello splendido scenario di Villa Spineda a Volpago del Montello, un weekend di iniziative a Cavalli in villa, format che promuove gli sport equestri ..."Cavalli in Villa" protagonista nella splendida Villa Spineda, complesso neoclassico costruito nel '700, con l'evento nell'evento "Carrozze in villa". Grazie alla collaborazione con l'Associazione ...