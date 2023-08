Spende 15mila euro per diventare un cane | il video dell’uomo-collie diventa virale

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tokyo – Un sogno il suo, un po’ insolito, mato realtà: un uomo giapponese ha speso quasiperun. Per la precisione, un, la razza resa celebre da Lassie. L’uomo, identificato come Toco, ha speso 2 milioni di yen – al cambio circa 14.500– per acquistare e indossare il costume iperrealistico da. La riproduzione, come mostra ilpubblicato su YouTube, è effettivamente fedele. Il risultato finale, però, risulta discutibile e per certi versi inquietante. L’uomo-si muove a 4 zampe, non senza difficoltà, abbaia, passeggia al guinzaglio incontrando esseri umani normalmente bipedi e altri cani autentici che mostrano un atteggiamento perplesso, ...

Giappone, un uomo spende 15mila dollari per trasformarsi in un cane La7

