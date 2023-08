(Di mercoledì 2 agosto 2023) C'è stata unacondi cui 2 in gravi condizioni, in. Un sospetto terrorista palestinese ha aperto il fuoco su un gruppo di cittadini israeliani a Maalé Adoumim, ...

C'è stata unacon almeno 6 feriti di cui 2 in gravi condizioni, in. Un sospetto terrorista palestinese ha aperto il fuoco su un gruppo di cittadini israeliani a Maalé Adoumim, una colonia ...... nellaoccupata. L'assalitore e' stato ucciso da un ufficiale fuori servizio armato ... un gruppo di uomini delle forze di sicurezza israeliane presidiano la zona dellamentre il ...... di cui due in gravi condizioni, a Nablus, in. È accaduto questa mattina all'alba, ... NUOVA ZELANDA Unaha provocato la morte di due persone nel centro di Auckland , poche ore ...

Sparatoria in Cisgiordania, almeno sei feriti, ucciso l'assalitore - Il ... Il Sole 24 ORE

Gerusalemme, 1 ago. (askanews) – C’è stata una sparatoria con almeno 6 feriti di cui 2 in gravi condizioni, in Cisgiordania. Un sospetto terrorista palestinese ha aperto il fuoco su un gruppo di ...nella Cisgiordania occupata. L'assalitore e' stato ucciso da un ufficiale fuori servizio armato che si trovava sul posto. Nelle immagini, un gruppo di uomini delle forze di sicurezza israeliane ...