(Di mercoledì 2 agosto 2023) “Come Mur, ci siamo attivati immediatamente per una ricognizione delle iniziative già esistenti nei vari atenei e poi per introdurre una figura in grado di guidare all’utilizzo di specifici servizi di. Troppihanno sperimentato, negli ultimi anni, livelli altissimi di stress, solitudine, alienazione. Le risposte che dobbiamo dare devono essere tempestive, o non sono risposte”. L'articolo .

Chiuse tutte le candidature per il progetto "Back to Life Together" di Samot Ragusa Onlus volto ad offriredomiciliare gratuito per chi ha avuto il covid e, pur se guarito dal virus, ha continuato a manifestare disturbi dell'umore, irritabilità, disturbi della sfera affettiva e altri ...... un sistema di strumenti e servizi finalizzati ale all'accompagnamento dei giovani verso ... lo sportello di orientamento; lo sportello di ascolto; l'implementazione degli spazi ...In questo caso, però, oltre all'evidente conseguenza sul piano affettivo o, la presenza ...la nonnina con le sue faccende domestiche e rendendosi disponibile per ogni tipo di...

Sostegno psicologico agli studenti universitari, Bernini: “Già stanziati 40 milioni di euro” Orizzonte Scuola

Chiuse tutte le candidature per il progetto “Back to Life Together” di Samot Ragusa Onlus volto ad offrire sostegno psicologico domiciliare gratuito per chi ha avuto il covid e, pur se guarito dal ...Questi spazi offrono privacy, sostegno psicologico, consulenza e assistenza per aiutare le madri ad allattare con successo nonostante le difficili circostanze che devono affrontare. Una madre colpita ...