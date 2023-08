Sondaggi politici elettorali oggi 2 agosto 2023 | in crescita tutti e tre i partiti maggiori | il Terzo Polo affonda

(Di mercoledì 2 agosto 2023)– Cresconoe tre iprincipali, crolla l’ormai ex: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, infatti, Fratelli d’Italia, che si conferma primo partito, guadagna lo 0,2 per cento ed è ora al 29,4%. Risale al 20% il Partito Democratico che cresce dello 0,4 per cento. Bene anche il Movimento 5 Stelle che, probabilmente complice le polemiche sulla cancellazione del Reddito di Cittadinanza, risale dello 0,3% ed è ora accreditato al 16,3 per cento. Anche ...

Non si tratterà di turisti, ma di, giornalisti e staff delle campagne elettorali. Perché ... Trump sta viaggiando neicon i ritmi che Max Verstappen tiene in Formula 1: sempre in testa ...' Questo era il programma del #TerzoPolo in tema di riforme istituzionali: l'elezione diretta del capo del governo. Su questo ci siamo spesi in campagna elettorale e su questa linea oggi abbiamo ......Krah è il primo passo verso l'imposizione della linea dura nel partito Il 23 per cento nei,... In realtà è uno deipiù estremisti, ben oltre gli standard di AfD. Krah appartiene a ...

Sondaggio, intenzioni di voto: chi sale e chi scende Adnkronos

Se vi sembra prematuro parlare del caucus che apre le primarie repubblicane a gennaio, vi sbagliate. Numeri alla mano, la sfida al superfavorito Trump si gioca qui, in particolare nel tinello del king ...Nella convention dello scorso fine settimana l’estrema destra ha scelto il suo Spitzenkandidat per le elezioni europee. Il programma è ancora da definire, ma Maximilian Krah è il primo passo verso l’i ...