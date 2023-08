Sommer solo un tempo in campo! Ma il Bayern Monaco non sorride

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Yannha giocato solamente 45 minuti di Liverpool-, amichevole a Singapore. Lo svizzero, in orbita Inter, è uscito all’intervallo 45 MINUTI ? Sicuramente poteva andare meglio la probabile ultima partita dicon la maglia del(Inter permettendo). Lo svizzero, partito titolare nella sfida a Singapore contro il Liverpool, ha incassato due reti nel giro di ventisei minuti, prima da van Dijk e poi da Gakpo. Il portiere è uscito all’intervallo sul punteggio di 2-2, con rimonta bavarese di Gnabry e Sané. Al suo posto dentro Sven Ulrich. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...

Hanno perso1 delle ultime 10 partite per la fase a girone dei Mondiali. Dopo il pareggio poco ... (Portiere), Feller N., Karchaoui S., LeE., Picaud C. (Portiere), Renard W., Toletti S., ...Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, main caso ... Le probabili formazioni di Bayern Monaco - Liverpool BAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1):; Pavard,...Ormai sembra abbastanza chiaro l'andazzo: l'accordo con il Bayern c'è, conpure. Èquestione di incastri: i bavaresi, focalizzati sull'affare Kane , non hanno la priorità portiere. Ciò ...

Sommer, solo 45' contro il Liverpool. E un paio di incertezze L'Interista

Il portiere sarà il titolare della porta della squadra di Inzaghi. I nerazzurri attendono l'ok del club tedesco 'L'Inter aspetta Sommer per una questione di buoni rapporti con il Bayern Monaco che ha ...Emerge sicurezza sul futuro della porta dell’Inter, che attende il Bayern Monaco per il via libera a Sommer. Sky Sport 24 spiega la situazione. BUONI RAPPORTI – Yann Sommer, pur non essendo ancora uff ...