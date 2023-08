Sommer ma non solo | per l’Inter spunta un nuovo portiere dall’estero

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Non c’èfra i portieri valutati dalper la nuova stagione. Arriva la notizia di un interessamento per un altro estremo difensore, proveniente. LE VALUTAZIONI – Yannha giocato oggi pomeriggio nell’amichevole che il Bayern Monaco ha poi vinto rocambolescamente 4-3 contro il Liverpool. In attesa che si capisca cosa faranno i bavaresi con lui,si muove anche per guardare altri profili. Il nomedel pomeriggio, dato dal giornalista di Relevo Matteo Moretto, è quello di Bento Matheus Krepski,dell’Athletico Paranaense. L’estremo difensore brasiliano, classe ’99, ha collezionato sedici presenze su diciassette nel Brasileirao in corso e la scorsa notte ha giocato in Copa Libertadores nella sconfitta ...

... a Milano sia prosegue nella trattativa per portare Yann(34) in nerazzurro. Di ieri le parole di Tuchel, l'allenatore del Bayern Monaco: 'è semplice per Yann, ha questo desiderio di ...Ma la seratafinisce qui, in collegamento on line infatti, ci saranno anche Anja Boato con il suo romanzo di esordio ma già un successo "Madama Matrioska" e Anna Rakhmanko e Mikkelcon il ...... Geyoro, Dali; Le, Diani, Bacha. Ct. Renard Dove vedere la partita in TV e streaming La partita Panama D - Francia D , valida per la giornata 3 del campionato del Mondo Femminile ,si ...

Il Bayern non molla Sommer, ancora titolare: l'Inter ha fretta Calciomercato.com

Intervistato da Calcioinpillole, Silvano Martina, agente di Buffon, ha parlato proprio del futuro del calciatore ex Parma e Juventus, che ieri ha dato l'addio al calcio giocato. Un commento sul ritiro ...Nelle prossime ore potrebbe scattare un vero e proprio ultimatum nei confronti del Bayern: l'Inter vuole Yann Sommer ...