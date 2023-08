Sommer | l’Inter aspetta il Bayern Monaco Solo in un caso agirà! – Sky

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Emerge sicurezza sul futuro della porta del, che attende ilper il via libera a. Sky Sport 24 spiega la situazione. BUONI RAPPORTI – Yann, pur non essendo ancora ufficialmente passato al, ha già il futuro segnato di nerazzurro. Luca Marchetti, ospite nello studio di Sky Sport 24, spiega lo stato della trattativa: «Persta soltantondo per una questione di buoni rapporti con il. Da questo punto di vista i nerazzurri non hanno problemi:sarà il primo portiere della prossima stagione! Poi si dovrà andare a prendere un secondo, col discorso legato a Trubin o ad altre possibilità ...

e non solo: piace Toloi In attesa di novità sul fronte, per il quale si continua a trattare con il Bayern Monaco ,monitora anche profili per il proprio reparto difensivo. ...In casac'è una questione fondamentale da risolvere al più presto, ... I nerazzurri hanno liberato'intero pacchetto quest'... Persi va per le lunghe , Trubin pare possa non arrivare ...insiste su Scamacca e ha Samardzic in pugno, maè ancora in standby. Per il clamoroso scambio Vlahovic - Lukaku, la Juve chiede un importante conguaglio economico. Mentre De Ketelaere ...